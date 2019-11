Dragowski su Zurkowski: “Differenza enorme tra Polonia e Italia. E la lingua…”

Il potenziale c’è, ma ancora non lo ha messo in pratica. Nell’intervista al Corriere Fiorentino, Bartolmiej Dragowski parla del giovane connazionale Szymon Zurkowski, ancora fuori dalle rotazioni di Vincenzo Montella: “È forte. Può giocare una partita, correre 13 km, e subito dopo giocarne un’altra”. Ma “Deve ancora abituarsi al calcio italiano. Tra la Serie A polacca e quella italiana la differenza è enorme. E poi deve ancora capire bene la lingua”. E il portiere prova a infondergli pazienza: “Cerco di fargli capire che deve lavorare al massimo, senza lasciarsi andare. Lui, però, si allena ogni giorno come fosse l’ultimo e andando avanti così avrà le sue opportunità”.