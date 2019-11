Dragowski su Commisso: “Ha un entusiasmo trascinante. E in 3-4 anni vuole vincere”

Le differenze tra Commisso e Della Valle? Bartolmiej Dragowski ci scherza su nell’intervista al Corriere Fiorentino: “Che ora gioco!” Ma battute a parte, per il polacco “Dopo tanti anni c’era bisogno di novità, soprattutto per i tifosi, e noi abbiamo sentito un’aria nuova”. Ma la differenza è evidente, visto che il tycoon americano “Ha un entusiasmo trascinante. Ti fa capire che ti vuole bene e parla a tutti come fosse un amico e non il capo”. E può portare la Fiorentina in alto nel giro di 3-4 anni (“potremo lottare per vincere”) visto che già adesso la squadra è forte e non manca niente”.

E sul futuro Dragowski ha le idee chiare “Voglio vincere qua”. Per rubare il posto a Szczesny in Nazionele c’è invece tempo: “Magari… Meglio concentrarsi sulla Fiorentina”.