Dragowski si è preso la porta viola con autorità

La Nazione scrive di Dragowski, tra i migliori contro l’Inter:

Forse ha impiegato più tempo del previsto, almeno secondo le sue previsioni, ma alla fine Bartlomiej Dragowski è arrivato. Arrivato a essere il portiere titolare della Fiorentina dopo anni di apprendistato e di incertezze, fino alla scelta (giusta) di mettersi alla prova. La svolta a gennaio del 2019 quando decide di andare a Empoli, dopo aver capito di essere comunque il secondo di Lafont. E con gli azzurri sfiora l’impresa di salvare la squadra, retrocessa all’ultima giornata nonostante la sua incredibile prestazione contro l’Inter, parando il possibile e anche l’impossibile. Non un’eccezione, considerato che qualche giornata prima aveva fatto registrare il record di parate (17) in una singola partita (contro l’Atalanta). E la nuova Fiorentina di Commisso non ha avuto dubbi nell’incoronarlo numero 1, senza indugi.