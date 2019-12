Dragowski sempre più protagonista, diventato certezza dopo i dubbi iniziali

Nella sfida di domenica contro l’Inter di Conte è stato decisamente uno dei protagonisti, stiamo parlando di Bartłomiej Dragowski. L’estremo difensore gigliato ha risposto alla grande blindando il risultato grazie ad alcuni provvidenziali interventi su Lukaku e Lautaro Martinez. La panchina di due anni fa, ed il prestito all’Empoli lo hanno maturato caratterialmente e tecnicamente, adesso lo attende un futuro da protagonista. Come riportato da Repubblica nella sua edizione fiorentina, in questo delicato momento sono attese nuove conferme in primis contro la Roma. Nonostante i 24 gol subiti in 16 giornate, il polacco è cresciuto guadagnandosi la fiducia totale dei compagni. I dubbi e le incertezze dei tifosi nei suoi confronti sono presto svaniti, dopo avariati anni la Fiorentina ha nuovamente un portiere di livello che mette tutti d’accordo. Merito del costante lavoro con il preparato staff tecnico e della sua concentrazione innata.