Dragowski para tutto, Criscito sbaglia il primo rigore in carriera. E arriva il tris d’imbattibilità

Il primo rigore “italiano” sbagliato (dopo 13 segnati) da Domenico Criscito porta la firma di Bartolmiej Dragowski. Il portiere si è preso la copertina del match parando tutto e caricando uno stadio intero per festeggiare dopo la parata dagli undici metri. Come scrive il Corriere Fiorentino, il portiere polacco ha preso in mano la squadra e ha ritrovato l’allenatore che gli aveva dato fiducia a Empoli. In quattro partite contro Bologna, Spal, Napoli e Genoa ha preso gol soltanto nella prima occasione, con quella punizione di Orsolini a metà tra colpa e capolavoro. Ieri invece non è passata una mosca: oltre al rigore un riflesso su Milenkovic e il colpo di reni sulla testata di Biraschi. Beffa evitata, ma in Coppa Italia si potrebbe rivedere Terracciano.