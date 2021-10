Dragowski out per più di un mese: tocca a San Pietro Terracciano

Dalla gara col Venezia toccherà a Terracciano difendere la porta della Fiorentina

La Nazione si concentra su Bart Dragowski e Pietro Terracciano. L’infortunio in cui il portiere polacco è incappato nel finale di gara col Napoli è risultato infatti più serio del previsto ed è per questo che il polacco sarà costretto a rimanere ai box per almeno quattro settimane, nella migliore delle ipotesi.