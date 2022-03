Dragowski o Terracciano? Tutto dipenderà dalla nottata di Italiano

Per la porta in casa Fiorentina si gioca alla roulette russa. Terracciano o Dragowski? Italiano ci avrà pensato nella notte

Dragowski o Terracciano? È questa la domanda che si fanno tutti i tifosi viola nelle ultime settimane. Il portiere polacco ha vissuto un periodo complicato, fatto di infortuni e momenti no, ma adesso sta bene e quando ha giocato ha riconfermato di essere un portiere molto affidabile. Terracciano ha saputo trasformarsi in un numero uno molto affidabile durante il periodo buio di Dragowski e adesso la scelta è più che complicata. Dunque, come scrive La Nazione, è un dubbio che Italiano vuole tenere vivo, magari per spronarli a dare sempre il meglio di sé. Con un Terracciano voglioso di dimostrare di poter rimanere titolare anche nella prossima stagione e il polacco cosciente dell'interessamento di molti club d'Europa e quindi di poter salutare Firenze in estate, entrambi vogliono dimostrare le loro qualità e la Fiorentina sa di poter fare affidamento su entrambi.