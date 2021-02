Dragowski-Musso, caccia al clean sheet: i migliori del 2020

La Nazione nota che l’unico portiere ad aver fatto registrare più reti inviolate rispetto a Dragowski nel 2020 è stato proprio Juan Musso dell’Udinese. I due si ritroveranno contro nella gara di oggi, che per la Fiorentina è anche l’occasione di ritrovare un secondo clean sheet consecutivo, cosa che non accade da inizio gennaio, con lo 0-0 interno contro il Bologna che fece seguito all’impresa in casa della Juventus. Poi un periodo di flessione, ma adesso la chance è ghiotta, e Prandelli si affiderà ai suoi titolari nel reparto difensivo.