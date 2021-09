Dragowski, missione compiuta. I progressi del polacco che si riprende la porta

Il portierone polacco riafferma la sua titolarità dopo un paio di giornate fuori a causa di squalifica e viaggi internazionali

La Nazione sottolinea i progressi tra i pali e, soprattutto, con i piedi da parte di Bartlomiej Dragowski, che si è comportato in maniera positiva sia in campo sia a livello mentale nel ballottaggio con Terracciano. Italiano considera il lavoro nella fase di possesso fondamentale, e il numero 69 ha superato l'esame a pieni voti dopo che l'uscita con annesso rosso aveva dato il via a molte riflessioni tecniche su di lui.