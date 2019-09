Drągowski e Szczęsny, Fiorentina-Juve in salsa polacca: sfida calda per entrambi

Sabato si preannuncia una sfida calda per Bartłomiej Drągowski e Wojciech Szczęsny, portieri polacchi di Fiorentina e Juventus. Il «Tek» dovrà vedersela con Ribery, Chiesa e magari anche Pedro. Per il Drago i pericoli possono arrivare da ogni parte del campo, ma il gigante viola non teme il bombardamento avversario, come dimostrato a Empoli. Il Napoli di Ancelotti è stato un incubo per entrambi, bravi nel parare i rigori: Ronaldo e Pulgar sono avvertiti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.