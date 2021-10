Dragowski e quel 6 che grida vendetta: ora vuole alzare il muro contro il Napoli

L'ultima volta che ha affrontato il Napoli, Dragowski ha subìto sei gol

Il Corriere dello Sport scrive di Dragowski . L'ultima volta che ha affrontato il Napoli ha incassato sei reti che sono anche il peggior passivo subìto dal portiere polacco in Serie A, sia con la Fiorentina che con l'Empoli. Al ritorno nella scorsa stagione, 2-0 per gli azzurri al Franchi, c'era Terracciano. Domani il polacco potrà, quindi, vendicarsi e alzare un vero e proprio muro fatto di rabbia e orgoglio.

A Udine non ha incassato reti per la prima volta. Ora vorrebbe superare l'esame Lozano-Osimhen-Insigne. Quest'ultima aveva realizzato una doppietta nel famoso 6-0. Lasciarlo a secco è uno dei desideri di Dragowski. Anche perché sempre il Napoli, con un'altra doppietta di Insigne, gli ha già fatto male nella stagione 2018-19, quando alla prima giornata al Franchi la Fiorentina ha incassato quattro gol perdendo 4-3. Ma quel 6 resta il numero più alto mai subìto in Serie A da Dragowski e ci è andato vicino solo il Milan, nel 2017-18, all'ultima partita della stagione (5-1 per i rossoneri).