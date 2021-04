Dragowski, è l’ora delle scelte: a fine stagione il suo agente a Firenze

Dragowski è diventato una colonna della Fiorentina

Il Corriere dello Sport si concentra su Bart Dragowski. Il portiere polacco ha regalato sicurezza alla difesa della Fiorentina. In questo modo ha attirato le attenzioni di corteggiatori sparsi per l'Europa. Ha evitato goleade, come contro l'Atalanta. Al Dall'Ara contro il Bologna l'estremo difensore vorrebbe fare come all'andata e cioè non subire reti, collezionando un altro clean sheet. Contro la Juventus ha commesso qualche errore veniale, ma in generale non c'è dubbio che sia uno dei punti fermi di questa Fiorentina.