La Gazzetta dello Sport ha intervistato il portiere della Fiorentina, Bart Dragowski. Crede molto nel progetto viola, per questo motivo ha deciso di allungare il contratto. “Il presidente Commisso ha fatto grandi investimenti ed è una persona seria. Credo in questo percorso”.

Donnarumma

Si è parlato anche di Milan, ma il polacco dice di non ascoltare le voci di mercato. Deve fare il meglio per la squadra viola, cercarla di portarla più in alto possibile. Il paragone con Donnarumma? “Donnarumma è Donnarumma io sono Dragowski. Ho tantissima strada da fare e molto da migliorare“.

La parata

La parata più bella in stagione? Non ne dice una in particolare “anche perché per me le parate più facili sono in realtà quelle più difficili“. Il gol che lo ha fatto arrabbiare è stato quello di Immobile: “Eravamo nel recupero e non meritavamo di perdere. Quella sconfitta ha avuto conseguenze negative“.

Iachini

Impossibile non parlare di Beppe Iachini, suo allenatore anche nell’Empoli: “Mi ha voluto fortemente e ha creduto in me. Un’iniezione di fiducia fondamentale in un periodo delicato” e conferma che è un martello che chiede il massimo, cura ogni dettaglio ed è un allenatore davvero molto preparato.

I compagni

Dragowski parla, infine, di Ribery, Chiesa, Valhovic e Cutrone. A chi è più difficile parare un tiro? “Franck ha molta freddezza nel guardare il portiere; Federico ha un gran tiro dalla distanza; Vlahovic ha un gran sinistro e tanta potenza mentre Patrick è micidiale quando ha la palla dentro l’area di rigore. Ognuno di loro è veramente temibile“.