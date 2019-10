Dragowski chiamato alla super sfida: fermare Immobile

La difesa della Fiorentina, fin qui, sta rispondendo in maniera egregia, subendo pochi gol e lasciando agli avversari poche nitide occasioni. Lo dimostrano anche i numeri, visto che la squadra di Montella, nelle ultime quattro gare, ha subito solo due gol, facendo dormire sogni tranquilli a Dragowski. Come riporta il Corriere dello Sport, però, la gara di domenica metterà di fronte al portiere polacco Ciro Immobile, uomo dei record e bomber con un ottimo fiuto per il gol. I nove gol fin qui segnati in campionato lo rendono sicuramente il pericolo pubblico numero uno, e la difesa viola, che ha trovato in Caceres un nuovo punto di riferimento, dovrà fare buona guardia al 9 biancoceleste.