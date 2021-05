Dragowski ai box, subentra Terracciano nel finale di stagione

Drago frena, si scalda Terracciano

Come rivelato dal Corriere dello Sport-Stadio, con ogni probabilità toccherà a Pietro Terracciano difendere la porta della Fiorentina fino al termine del campionato. Per le gare contro Napoli e Crotone sembra difficile un possibile recupero di Bartlomiej Dragowski, alle prese con un fastidio muscolare all'adduttore accusato contro il Cagliari (oggi i test medici). Ovviamente in casa gigliata non c'è la minima volontà di rischiare o affrettare i tempi di recupero gettando il polacco nella mischia.