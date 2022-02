Drago, tocca a te: con l’Atalanta ha (di nuovo) la sua grande occasione

Bartlomiej Dragowski torna in campo oggi contro l'Atalanta. Non gioca da ottobre e ha la grande occasione della stagione

Fiorentina-Atalanta sarà un bel banco di prova per la prima novità di formazione dei viola. Si tratta del portiere Dragowski, che tornerà in porta dopo più di un mese dall'ultima volta in coppa (con infortunio). In campionato, invece, il polacco non gioca da ottobre e da allora è passato dalle assenze per KO fisico a più di una voce anche sul futuro, oltre a perdere il posto in favore di Terracciano. Il collega italiano ha una tonsillite, ecco la grande occasione di rivalsa: quella da non sbagliare.