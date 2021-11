Drago-Terracciano, derby nel derby. Prudenza per il polacco, pronto San Pietro

Una sfida che nessuno dei due vuole perdersi

Bart Dragowski e Pietro Terracciano, i due numeri uno viola, vivranno al Castellani il loro personalissimo derby. Prima Pietro verso Firenze, da vice Lafont, poi Bartlomiej a Empoli per crescere e giocare (e parare a Icardi l'ultimo rigore "italiano"). Nella stagione successiva sono diventati le due facce della stessa medaglia, perfettamente sinergici, capaci di esaltarsi al momento opportuno non facendo pesare il forfait dell’altro. Da quell'infortunio di Drago contro il Napoli, a inizio ottobre sono passati una cinquantina di giorni: il polacco non sta ancora prendendo parte alle partitelle di allenamento. Anche sabato, a Empoli, potrebbe prevalere la via della prudenza. Pronto allora, come sempre, Terracciano, 12 presenze e una promozione con gli azzurri. Lo scrive La Nazione.