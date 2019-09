Drago, l’Atalanta ti porta bene. Ma la speranza è che non ce ne sia bisogno

Se la ricordano tutti, quella partita: Dragowski in versione muro che respinge i diciassette tentativi a rete della Dea e che conquista un punto per l’Empoli poi retrocesso all’ultima giornata. La volontà di Drago è quella di ripetersi, per prolungare un’imbattibilità che ha superato i 120 minuti, ma la Fiorentina non disdegnerebbe neanche una partita tranquilla come è stata, a conti fatti, quella della Juventus in fase offensiva. Parate o no, la porta viola deve rimanere inviolata. Bart vuole dimostrare che la fiducia del club (contratto fino al 2023, Lafont in prestito biennale) non è riposta a caso, ma se non ci dovesse essere modo di mettersi in mostra… Allora tanto meglio. Articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio.