Drago e Terracciano, ritorno al passato. Quel dualismo nato in azzurro…

Per Dragowski e Terracciano la trasferta di Empoli sarà una partita speciale. Proprio dall'azzurro iniziò il loro dualismo fra i pali

Per Terracciano e Dragowski quella di Empoli non sarà una partita come le altre. Domani pomeriggio i due portieri rimetteranno piede al Castellani, un luogo in cui si sono incrociate per la prima volta le due carriere. Nel gennaio 2019 - ricorda Repubblica - il polacco aveva perso il posto in viola in favore di Lafont e furono gli azzurri ad accoglierlo, proprio in cambio del percorso inverso fatto dall'attuale secondo. Uno scambio logico, che permise a Drago di trovare continuità e dare risposte importanti (batterà anche la stessa Fiorentina) e a Terracciano di crescere ancora. Con la retrocessione, poi, il ritorno a Firenze e il rinnovo sotto la gestione Commisso, fino all'alternanza attuale e con un contratto in scadenza al 2023.