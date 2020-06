Dov’eravamo rimasti? Condizione e obiettivi della Fiorentina nel finale di stagione

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica un focus a tutte e venti le squadre di Serie A pronte a ridare il via al campionato. La Fiorentina, reduce da tre risultati utili consecutivi (una vittoria e due pareggi), riparte con l’obiettivo di ottenere in fretta la salvezza matematica, per poi puntare ad arrivare nella parte sinistra della classifica. Il calendario casalingo è favorevole. La rosa è in buone condizioni, tranne Kouamé che rientrerà per le ultime cinque partite, e Caceres, sul quale è lecito nutrire dei dubbi visto che è l’ultimo ad essere guarito dal Covid-19.