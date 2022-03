Dov’è il tridente dei sogni? Gonzalez-Piatek-Ikoné in campo solo una volta

Il talento dei due mancini per innescare Piatek, una soluzione che doveva essere la preferita ma che si è vista pochissimo

Doveva essere Gonzalez-Vlahovic-Ikoné, ma non è il caso di essere schizzinosi. Del resto, per ora, la media gol di Piatek è paradossalmente equiparabile a quella del serbo, dunque La Gazzetta dello Sport sottolinea che il tridente teoricamente titolare, quello con i mancini Ikoné e Gonzalez ai lati, si è visto solo una volta dall'inizio, a Cagliari il 17 gennaio, e non è andato neanche troppo bene: è servito l'ingresso di Sottil per pareggiare la partita. Dovrebbe però essere quello l'attacco che affronterà il Bologna: Gonzalez e Piatek certi del posto, Ikoné in vantaggio sugli altri esterni per completare il reparto da cui Italiano si aspetta solo una cosa: gol.