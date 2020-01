Doppie sedute in vista della Spal: Badelj di nuovo in panchina

Beppe Iachini è un martello pneumatico. Per oggi ha fissato doppio allenamento. Come scrive il Corriere Fiorentino, vuole aumentare i ritmi e migliorare la condizione atletica della squadra, oltre a velocizzare i tempi di apprendimento dei suoi principi di gioco. Da domani inizieranno le prove tattiche in vista della gara contro la Spal. In attesa del mercato sarà riproposta una formazione simile a quella vista a Bologna con Pulgar regista e Badelj in panchina. La Fiorentina dovrà stare attenta ai cartellini. Quelli presi nell’ultima partita hanno portato in diffida Milenkovic, Caceres, Dalbert e Lirola. Se qualcuno dovesse ricevere un giallo, salterebbe la gara di Napoli.