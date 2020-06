Doppia chance per Cutrone, ma chi al suo fianco? La Fiorentina fa turnover

Niente ricorso per Dusan Vlahovic. Non servirebbe a nulla, visto che due giornate sono la sanzione minima per comportamento antisportivo. E allora c’è una ghiotta occasione, anzi appunto due, per Patrick Cutrone, che deve tornare al gol in Serie A e convincere la Fiorentina che è lui l’attaccante su cui puntare per il futuro, e non altri (LEGGI). Accanto a lui tornerà titolare Chiesa, mentre più dubbi aleggiano sulla terza titolarità di fila per Ribery, che comunque mal che vada sarà della partita nella ripresa. Nel mezzo occhio al turnover, con il ritorno di Pulgar e una possibile chance per Benassi. Dietro Pezzella con Milenkovic e uno tra Igor e Ceccherini, mentre la variabile impazzita è l’ottimo Ghezzal visto a Roma. Col Sassuolo, vietato sbagliare.