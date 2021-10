Dopo Sottil e Krastev, altri rinnovi in arrivo: il punto della situazione

A giugno scadranno gli accordi con Bonaventura e Saponara

I contatti con l'ex Milan sono avanzati e è possibile un annuncio entro la fine dell'anno. Per l'ex Spezia, invece, le trattative vere e proprie debbano ancora cominciare. In scadenza a fine stagione anche Callejon, per il quale è difficile ipotizzare un rinnovo. Nel 2023 scadranno fra gli altri i contratti di Dragowski e Terracciano, ma questo è davvero un capitolo diverso per la Fiorentina. Lo scrive La Nazione.