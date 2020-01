Dopo Kulusevski anche Chiesa: la Juve tenta il doppio sgarbo all’Inter

Dopo lo sgarbo relativo a Dejan Kulusevski, la Juventus è pronta di nuovo a beffare l’Inter anche per Federico Chiesa. Come scrive La Gazzetta dello Sport infatti, il numero 25 viola è il grande sogno dei bianconeri per l’estate. Dopo aver preso lo svedese – in prestito al Parma – dall’Atalanta, gli altri robusti investimenti in casa della Signora sono rimandati a giugno, quando ci sarà l’affondo per Federico. Anche stavolta, si rinnova il duello di mercato tra le due big italiane, con i bianconeri che potrebbero uscirne vincitori.