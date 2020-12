Per i tifosi della Fiorentina una vittoria del genere (un 3-0 contro la Juventus) non poteva passare come se nulla fosse stato e così, dalle 23 di martedì sera, hanno messo in moto il più classico dei repertori delle celebrazioni di queste occasioni. In cinquanta tifosi, scrive Stadio, alle 3 di notte hanno accolto la squadra alla stazione di Campo di Marte di rientro da Torino. Applausi, cori, fumogeni e soprattutto tanti complimenti e tanti gesti di affetto e riconoscenza rivolti a Prandelli (soprattutto). Non poteva mancare, nella passerella riservata ai protagonisti di una notte magica, l’immancabile “Chi non salta è bianconero”, che ha visto Dragowski tra i primi a partecipare.