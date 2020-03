Donne e giovani al Centro Sportivo. La rivoluzione viola è già iniziata

Nelle ultime settimane al Centro Sportivo si allenano non solo i giocatori della prima squadra ma anche le ragazze della Fiorentina Women’s, che usufruiscono della struttura ma non dell’unico campo a disposizione. Come scrive il Corriere Fiorentino, l’idea di Rocco Commisso è sempre stata quella di una struttura unica per uomini, donne e giovani e sorgerà a Bagno a Ripoli ma intanto anche le ragazze di Cincotta infatti usufruiscono degli stessi macchinari della squadra maschile che riguardano pratiche di attivazione, recupero dagli infortuni e lavoro specifico di forza. Inoltre c’è un continuo scambio di informazioni e stretto contatto tra staff sanitario, preparatori atletici e fisioterapisti, così da uniformare metodi di allenamento e sistemi di recupero dagli infortuni. Insomma, la rivoluzione è già pronta: anche le squadre giovanili (in particolare Under 15 e Under 16) spesso si scambiano con la prima squadra, anche se il lavoro poi avviene sui campi adiacenti dell’Olimpia.