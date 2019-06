Domani l’addio di Veretout? Coi soldi del francese, assalto a Inglese o Cutrone

Il Torino sembra in vantaggio, ma la Fiorentina spera di guadagnare terreno: il colloquio tra i rappresentanti di Patrick Cutrone e il Milan ha di fatto sancito l’addio, e la spiegazione è prettamente di carattere economico. Cutrone è stato lanciato e valorizzato in prima squadra da Montella, che lo apprezza ma sa che non sarà facile: servono infatti 25 milioni, anche se l’Aeroplanino può essere una variabile importante nella scelta dell’attaccante. Che, come scrive La Nazione, ha un contratto fino al 2023 e questo lo mette nella condizione di poter eventualmente scegliere il suo destino. Anche Roberto Inglese è una pista viva ma complicata: il Napoli chiede 20 milioni e non è intenzionato a fare sconti. La Fiorentina aspetta, perché sa che in questo calciomercato non servirà farsi prendere dalla frenesia.

Le prime operazioni in entrata sono comunque legate alla cessione di Jordan Veretout, il “finanziatore” della prima parte del mercato viola. La Roma adesso è in vantaggio sul Milan e domani può concretizzarsi l’addio. Sarà il migliore offerente che si porterà a casa il francese: al momento i giallorossi non offrono oltre 20 milioni, aggiungendo qualcosa con i bonus. Il Milan al momento è in secondo piano, ma non è escluso che possa tornare sotto.

La squadra viola, ricordiamo, sarà impegnata fra 3 settimane nell’International Champions Cup negli USA [CLICCA].