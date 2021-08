Domani il Cosenza, il dubbio è in difesa. Pezzella spinge per giocare dal 1′

Pezzella tra mercato e campo: il capitano viola si gioca una maglia per la sfida di domani

Come si legge su La Nazione, German Pezzella è in ballottaggio conIgor per un posto al fianco di Martinez Quarta in difesa nella partita di domani contro il Cosenza. Italiano potrebbe anche decidere all'ultimo, visto che il brasiliano è apparso con il piglio giusto ultimamente. Venuti e Biraghi occuperanno le corsie laterali, mentre ci sarà Pulgar in regia.