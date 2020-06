Doccia fredda, sarebbe andato stretto il pari. Ma gli episodi condannano la Fiorentina

“Capolavoro sprecato“. Titola così il Corriere Fiorentino in riferimento all’amara sconfitta della Fiorentina contro la Lazio per 2-1. Una parte dell’analisi:

Sarebbe andato stretto il pareggio, figuriamoci che sapore può avere la sconfitta rimediata dalla Fiorentina contro la Lazio. Una doccia fredda arrivata sul finale di una gara nella quale i viola non hanno demeritato pur finendo condannati dagli episodi. Non è bastato un Ribery nuovamente imprendibile, non è bastata nemmeno una prestazione finalmente pratica, per evitare il ko di fronte a una Lazio che a larghi tratti ha sofferto la migliore condizione fisica della squadra di Iachini. Anche per il tecnico una vera e propria beffa, vissuta in tribuna, dopo che in campo era stata la sua la squadra più vicina al bottino pieno e dopo che era riuscito a riscattarsi dopo le critiche che gli erano piovute addosso dopo il pareggio col Brescia.