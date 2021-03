Djuricic gongola: “Fiorentina e Bologna dietro di parecchio”

Filip Djuricic, fantasista del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport di cui vi riportiamo un passaggio:

L’Europa League sarebbe un sogno, abbiamo la voglia e l’ambizione di arrivarci. Per ora siamo ottavi e non era facile: dietro, e pure di parecchio, ci sono comunque squadre che avevano ambizioni, come Bologna o Fiorentina.