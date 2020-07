Dito al naso? No Chiesa, adesso serve concludere la stagione

Quel dito alla bocca di Federico Chiesa nell’esultanza al pareggio di Cutrone contro il Verona non è passato inosservato. Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina si domanda a chi fosse riferito quel gesto, poichè gli stadi nel periodo post Covid rimangono ancora chiusi e privati della presenza dei propri tifosi. Quei tifosi che, qualora Chiesa avesse inteso far passare un messaggio, avrebbe sfruttato magari una delle telecamere a bordo campo. Si esclude inoltre che fosse rivolto al tecnico Iachini. Più facile che fosse indirizzato alla critica e alla stampa.

Serve ritrovare l’entusiasmo per portare a termine questo campionato e servono soprattutto i numeri. Troppo poche le reti fin qui siglate dal numero 25 viola così come gli assist generati. Con le partite che mancano Federico può migliorare il suo score stagionale e regalarsi una nuova vetrina sul mercato che verrà. Gli estimatori per lui non mancano, sia in Italia che all’estero.