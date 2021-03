Diritti Tv, si attende ancora. Ecco un’iniziativa anti-razzismo

Sulla Gazzetta dello Sport leggiamo del protrarsi delle trattative per l’assegnazione dei diritti tv. Oggi è in programma una nuova riunione, destinata però a concludersi con un nulla di fatto nonostante la scadenza delle offerte sia fissata al 29 marzo. Lo stallo fra i club che spingono per DAZN e quelli che vogliono attendere l’ingresso di nuovi fondi non appare superabile. L’emittente sopra citata rimane in vantaggio, ma la maggioranza ancora non c’è. E questo non agevola l’assegnazione del secondo pacchetto di gare, quelle in co-esclusiva con la possibilità di una partita in chiaro (qui è avanti Sky, ma con più tempo a disposizione le cose potrebbero cambiare). In attesa che qualcosa si muova, la Lega Serie A ha promosso un’iniziativa contro il razzismo in collaborazione con l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali: i capitani, nella prossima giornata, indosseranno una fascia speciale e tutti i calciatori avranno una patch con la scritta: “Keep racism out” sulla manica destra.