Che cosa accade ai diritti tv del calcio? Se lo domanda La Gazzetta dello Sport che spiega:

Al momento non ci sono risposte sulla situazione dei diritti tv dopo lo stop alle prossime giornate. Ma lunedì 16 si terrà l’assemblea di Lega (in videoconferenza) sui diritti 2021-24: sarà l’occasione per parlarne.