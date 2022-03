Dir. Uffizi spiega: “Il nuovo Franchi in linea con Brunelleschi e Vasari”

L'intervista all'unico membro "fiorentino" della commissione per il restyling

"Ero l’unico in commissione a ricoprire un incarico a Firenze . Molti membri venivano da Roma , gli altri dal resto d’Europa. Ognuno ha contribuito dal proprio campo di competenza, io da storico dell’arte, gli altri da architetti e ingegneri. Il progetto vincente ha la nettezza e la pulizia del Brunelleschi e del Vasari, le linee che definiscono l’urbanistica del centro storico . Se avessi dovuto scegliere per Friburgo , la mia città, avrei usato altri esempi. Adesso, le due strutture, quella originale e quella nuova, sono in simbiosi".

Avevano tutti soluzioni innovative ed interessanti, ma prendevano altre strade che portavano lontano da Firenze. Il loro difetto, a mio parere, era il somigliare ad altri stadi sparsi in giro per il mondo. Non erano molto ‘fiorentini’, ecco. Se piacerà ai fiorentini? Accontentarli tutti è impossibile, altrimenti non sarebbero fiorentini. Il progetto di Arup Italia soddisfa tutti i criteri nel miglior modo. Nonostante questo, conosco la città e mi aspetto lunghe polemiche. Io non vedo l’ora di vederlo costruito. Alla prima partita della Fiorentina ci sarò”.