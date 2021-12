Dio tifa viola? Il regista: “Sì, ma è un po’ arrabbiato perché non vinciamo”

Il curioso particolare sul cineasta che ha conquistato l'ultima edizione del festival isolano

Il Sardinia Film Festival di Sassari ha premiato Nicola Piovesan, regista italiano che vive in Estonia e che tifa Fiorentina. Piovesan, cui La Nazione dedica un articolo, è solito inserire nei propri lavori qualche elemento che tradisce la propria fede calcistica: in "Deus in Machina", il racconto verte su un viaggio interplanetario per intervistare l’Essere Supremo: uno dei protagonisti si dichiara tifoso della Fiorentina e si scoprirà essere proprio lui l’Eterno. “Dio tifoso viola? Sì ma è un po’ arrabbiato visto che è molto che non vinciamo!”, scherza. “La passione mi è stata trasmessa da mio padre che si innamorò della squadra campione d’Italia nel ’68-’69”.