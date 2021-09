Difesa: turnover continuo. L’insostituibile è Biraghi

A Italiano piace sorprendere. O forse non ha trovato ancora la sua linea difensiva ideale?

Il Corriere dello Sport scrive della difesa della Fiorentina. L'inamovibile è Biraghi, il quasi permanente è Milenkovic, per il resto c'è il gran ballo della difesa tanto che consecutivamente non c'è mai stata la stessa linea a quattro dall'inizio del campionato. A Italiano piace sorprendere, mettere in campo chi sta meglio, ma è anche possibile che il tecnico cambi spesso perché non ha ancora trovato il suo "ideale". La Fiorentina ha subìto 9 gol in 5 giornate, quasi 2 a partita. Sul conteggio pesano in modo particolare i tre gol presi contro la Roma. Il muro è stato abbattuto e nessun difensore è uscito dall'Olimpico con un voto sufficiente.