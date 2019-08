Difesa, Tonelli preferisce la Fiorentina a titolo definitivo. Vive anche le piste Bonifazi e Caceres

Per la difesa della Fiorentina Lorenzo Tonelli rimane un nome assolutamente valido e da seguire. La formula dovrebbe però essere quella dell’acquisto a livello definitivo o almeno un prestito con obbligo di riscatto perché il difensore si è stancato di avere la valigia sempre pronta e vorrebbe approdare in viola in modo stabile, anche perché Firenze è la sua città natale e per questo ancor più gradita. Non solo, il Corriere dello Sport – Stadio parla anche dell’ipotesi Bonifazi: nelle scorse ore l’agente era a Firenze, ma si è parlato più del rinnovo di Castrovilli che dell’approdo alla Fiorentina del centrale del Torino. Spunta pure l’idea Caceres, che già conosce il campionato italiano per aver giocato in passato nella Juventus e nella Lazio. Porterebbe certamente esperienza visto che ha trentadue anni.