Difesa, serve un rinforzo top: nel mirino c’è Rugani. E non solo

In attesa di capire il futuro di Milenkovic, che discuterà un eventuale rinnovo al termine della stagione, e di Pezzella, che continua ad essere corteggiato dal Napoli, la Fiorentina è entrata nell’ordine di idee di assicurarsi un rinforzo top in difesa. Gli occhi sono tutti per Daniele Rugani della Juventus. (LA SCHEDA DI TUTTITALENTI) Una volta che il Covid-19 sarà un brutto ricordo e con l’ambizione di andare a Euro 2021, il difensore potrebbe iniziare a guardarsi intorno per avere più spazio in ottica azzurra. L’ingaggio attuale (3 milioni più bonus) non sembra un ostacolo insormontabile. Nel mirino anche Biraschi del Genoa, specia se dovesse andare in porto lo scambio con Ceccherini, e Maksimovic del Napoli, in scadenza nel 2021. Lo scrive Il Corriere dello Sport.