Difesa: Gattuso corre con Lirola e Biraghi

Il tecnico li ha confermati entrambi, hanno le qualità che servono al suo gioco

Il primo non è stato convocato per gli Europei e così il 9 luglio è atteso a Firenze per il raduno in vista del ritiro. La linea a quattro gli riserva la casella di sinistra, mentre quella di destra attualmente è assegnata a Pol Lirola. Lo spagnolo lo scorso gennaio è andato in prestito al Marsiglia. Diritto di riscatto a favore dei francesi fissato a 12 milioni di euro. Continuità e tanta voglia di rimanere in Francia, da parte del giocatore. Peccato però che il Marsiglia non abbia esercitato l’opzione a suo favore nei termini previsti dall’accordo: così Lirola a luglio tornerà a Firenze e Gattuso potrà valutarlo in ritiro. I francesi non mollano e non è escluso che possano tornare a discutere di Lirola per riportarlo a Marsiglia. Ma la Fiorentina è stata chiara: dal momento che non è stato esercitato il riscatto, Lirola è un giocatore viola e farà parte del gruppo a disposizione di Gattuso.