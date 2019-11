Difesa, è Bonifazi il prescelto per gennaio

E’ Kevin Bonifazi il prescelto per rinforzare la difesa della Fiorentina. Il centrale del Torino era stato cercato anche in estate, ma le richieste elevate dei granata avevano fatto cambiare rotta ai dirigenti viola. Come scrive l’edizione fiorentina di Repubblica, adesso la Fiorentina è di nuovo in pressing per il difensore ex Spal, che può rappresentare un’occasione per gennaio. Al momento è lui in pole position in un reparto arretrato dove Montella si fida di pochi elementi.