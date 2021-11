Difesa all’Italiano. Il tecnico viola vuole battere (di nuovo) il Milan

Con lo Spezia annientò i rossoneri, oggi Italiano vuole riprovarci

Come scrive il Corriere Fiorentino questa mattina, c'è un detto che Vincenzo Italiano ha certamente fatto suo: "La miglior difesa è l'attacco". Ecco perché questa sera, nella super sfida con il Milan, vedremo una Fiorentina che non vorrà snaturarsi e proverà a fare la sua partita con la solita aggressività. Soprattutto in un appuntamento in cui il reparto arretrato vive una vera e propria emergenza. Italiano cercherà dunque la vittoria, e non sarebbe neanche la prima volta. "Del resto se la giocò così anche l’anno scorso quando, con lo Spezia, fu capace di annientare un Milan che, allora come oggi, sembrava imbattibile".