Difesa al completo: serve alzare un muro davanti a Dragowski

La Fiorentina subisce almeno un gol da 60 giorni

Il Corriere dello Sport si concentra sulla difesa della Fiorentina. Iachini ha tutti i giocatori a disposizione là dietro. Milenkovic tornerà dopo la squalifica scontata contro il Verona e pure Igor è rientrato dopo il grave infortunio. C'è Caceres, l'amuleto che in stagione - seppur sempre in trasferta - ha trovato il modo di castigare due ex squadre, Juventus e Verona. E' a disposizione Martinez Quarta, diventato in poco tempo uno dei punti di riferimento del reparto, mentre Pezzella vuole resettare i troppi momenti di buio accusati in campionato. E' necessario trovare l'alchimia giusta per fermare Cristiano Ronaldo e compagni che in trasferta viaggiano alla media non certo irresistibile di 1,60 punti a partita, pur essendo riusciti a segnare 27 volte lontano dallo stadio. Toccherà a Iachini scegliere il trio capace di fare da diga davanti a Dragowski. Il polacco è riuscito a mantenere la porta inviolata in sei occasioni, compresa la gara d'andata contro la Juventus, ma l'ultima volta è vecchia di oltre 60 giorni.