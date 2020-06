Dietrofront Fiorentina, si torna al 3-5-2. Chance Igor e Benassi, sorprese Sottil e Cutrone

L’edizione fiorentina di Repubblica fa il punto sulla squadra di Beppe Iachini, che si appresta a giocare all’Olimpico con una squadra ricca di assenze pesanti. Da Chiesa a Caceres, al tecnico stesso che guarderà la sfida dell’Olimpico dalla tribuna. Il tecnico col cappellino è pronto a tornare alle origini, a quel 3-5-2 che i viola hanno utilizzato per buona parte del loro campionato. Contro la Lazio, Iachini così dovrebbe affidarsi al capitano Pezzella, al ritrovato Milenkovic e a uno tra Ceccherini e Igor a completare la linea difensiva.

In mezzo al campo – scrive il quotidiano – solo Castrovilli è sicuro di una maglia da titolare. Con Dalbert e Lirola esterni, insieme a Pulgar chance per Benassi? Aanche Badelj è a caccia di un posto da titolare. In attacco, invece, Ribery è pronto a incantare di nuovo e accanto a lui dovrebbe giocare ancora una volta Vlahovic. Determinanti saranno le sostituzioni, con Cutrone e Sottil che si scaldano e sperano di trovare qualcosa di più dei tre minuti scarsi di lunedì.