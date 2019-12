Diciannove tiri, zero gol: c’è un problema di mira. E il bilancio dell’attacco è negativo

Diciannove tiri, zero gol. Una sorta di maledizione quella che ha coinvolto la Fiorentina contro il Lecce. Pur di tentare di acciuffare il pari Montella ha schierato contemporaneamente Vlahovic, Pedro e Boateng, non riuscendo però a segnare. Il loro bilancio ad oggi è negativo: il serbo ha segnato due gol al Cagliari a gara ampiamente chiusa, il brasiliano ha giocato due scampoli di gara e l’ultimo gol ghanese risale alla prima di campionato. Malgrado ciò, la società non è intenzionata a intervenire a gennaio per cambiare il reparto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.