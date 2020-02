Se la Fiorentina è riuscita a conquistare un punto d’oro contro il Milan, deve ringraziare anche Patrick Cutrone che si è procurato il rigore. Ecco cosa scrive La Nazione:

Il suo è stato un sabato speciale. Nonostante la partenza dalla panchina. Avrebbe voluto spaccare il mondo, l’attaccante, per sgambettare la squadra e la società che lo hanno cacciato troppo in fretta da Milano, l’estate scorsa. Avrebbe voluto segnare a tutti i costi, ma alla fine il dispetto gli è comunque riuscito, procurandosi il rigore (fallo dell’ex compagno Romagnoli) quando il Milan assaporava già il sapore del colpaccio. Cutrone è ruzzolato a terra, l’arbitro ha fischiato, si è rialzato in mezzo al boato della gente e ha iniziato a chiedere ai compagni di poter andare lui sul dischetto. Giusto il rigore, ma niente soddisfazione dagli undici metri. Per quello c’era Pulgar, che magari gioca così e così ma dal dischetto non sbaglia. Meglio non correre rischi, deve aver pensato Iachini.