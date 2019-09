Diamanti racconta: “Commisso mi voleva ai New York Cosmos ma l’incontro saltò”

In una lunga intervista a Il Corriere dello Sport, l’ex viola Alessandro Diamanti ha parlato della sua carriera e non solo:

Quando ero al Palermo mi chiamò Commisso perchè mi voleva portare ai New York Cosmos. Andai in America e parlai con Joe Barone, ricordo che Commisso ebbe un impegno improvviso e il nostro saltò. Ma dico la verità: in quel momento l’America non mi stuzzicava più di tanto.