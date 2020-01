Diamanti: “Felice per Iachini, ma cosa si chiedeva a Montella? A Firenze sempre toccata e fuga”

Fiorentina e Bologna? “Sono due squadre importanti per la mia carriera. A Firenze purtroppo ho fatto sempre toccata e fuga, le mie due esperienze in viola sono durate sempre troppo poco”. Così Alessandro Diamanti racconta al Corriere Fiorentino cosa rappresenta per lui il derby dell’Appennino. Ma se in viola non è andata come voleva, in rossoblu ha vissuto annate importantissime. Anche a Montella non è andata benissimo: “Difficile dire cosa non abbia funzionato, perché è un tecnico molto preparato” ma, ribadisce il fantasista, i risultati nelle ultime esperienze non gli danno ragione. Per li doppio ex poco chiari anche gli obiettivi che si era posta la società, divisi tra i risultati e la voglia di far crescere i giovani. Per quanto riguarda l’arrivo di Iachini, Diamanti è felice: “Mi ha allenato a Brescia e continuiamo a sentirci anche ora. Bene che abbia avuto questa bella opportunità perché se la merita”.