Di riffa o di raffa, Italiano resta aggrappato all’Europa: ora palla alla Lazio

La vittoria è arrivata in qualche modo: si può continuare a sognare

Dà quasi l'impressione di mancare di ambizione, visto che non è mai sembrata scossa dalla partenza dell'attaccante più forte del campionato, ma la Fiorentina arde eccome di passione. E la vittoria di ieri, ottenuta in maniera sporca, lascia intatti gli equilibri europei, aspettando la Lazio impegnata stasera in casa contro il Venezia. Il traguardo è alla portata, e questa tranquillità viola, scrive il Corriere Fiorentino, cela l'ambizione di arrivare in alto della banda Italiano. Che non ha convinto fino in fondo nel togliere Piatek in un momento in cui serviva la zampata, ma che ha avuto ragione di un Bologna sprecone in qualche modo, o come si dice a Firenze, di riffa o di raffa. E non sarebbe male abituarsi a vincere così.