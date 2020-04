Di Livio: “Fiorentina sanguigna con Iachini. Non servono solo giovani di talento”

Il Corriere Fiorentino ha intervistato l’ex viola Angelo Di Livio. Per il Soldatino è giusto che i giocatori si riducano le ultime mensilità dello stipendio. Aggiunge: “Non solo. Mi piacerebbe che una parte di questi soldi venisse donata in beneficenza. Il numero delle persone che hanno bisogno è cresciuto“.

Parlando di Fiorentina, dice che col fallimento ha vissuto una bella storia a Firenze: “In quel momento serviva dimostrare amore e speranza. Mentre tutti se ne andavano, io ho deciso di rimanere e aiutare a ricostruire. Forse ho dato qualcosa che nessuno aveva mai dato prima“.

Su Federico Chiesa dichiara che non è corretto che sia lui a dargli consigli sul suo futuro perché suo padre saprà consigliarlo. “Quest’anno ha vissuto una stagione di alti e bassi, ma è giovane e ci può stare. Ma è il miglior talento del calcio italiano, non vedo altri come lui”. Su Castrovilli dice che gli ha fatto un’ottima impressione, sarà un punto fermo della nazionale. Su Iachini afferma che si rivede in lui perché è passionale, sotto la sua guida la Fiorentina è diventata sanguigna e questo piace ai tifosi. Chiusura su Commisso: “Mi piacerebbe conoscerlo di persona, tenga sempre in considerazione la piazza di Firenze che è davvero grande. La Fiorentina deve stare ad alti livelli, non dico che deve vincere lo scudetto, però lottare per conseguire obiettivi ambiziosi sì. Mi auguro che non arrivino solo giovani di talento. Per vincere qualcosa serviranno operazioni come quella di Ribery“.